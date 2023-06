Ob novi vremenski fronti Arso že objavil rumeno opozorilo

Po včerajšnjem poslabšanju s krajevnimi padavinami, pogostejšimi v gorah, in nadaljnjo osvežitvijo, bo danes in jutri prevladovalo sončno in prijetno toplo vreme. Burja bo oslabela.

Do novega poslabšanja, verjetno nekoliko občutnejšega od včerajšnjega, bo prišlo v noči na soboto, ko bo naše kraje dosegla nova višinska dolina s hladnejšim in bolj vlažnim zrakom. V noči na soboto se bo vreme poslabšalo, prav tako bo tudi sobota povečini oblačna in deževna. Vreme se bo predvidoma izboljšalo v soboto popoldne ali proti večeru. Povečini bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami.

Arso je že danes od poznega petkovega večera do poznih večernih ur v soboto objavil rumeno vremensko opozorilo zaradi možnih neviht. Lokalno bodo možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel, so zapisali, pri čemer lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki. Rumeno opozorilo v petek velja za jugozahod in severozahod Slovenije, v soboto pa za celotno državo.