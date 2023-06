Danes ponekod 10 °C manj kot včeraj

Za sinočnjo vremensko fronto se je ozračje občutneje osvežilo, občutek ohladitve pa povečuje tudi burja. Že z jutrišnjim dnem (četrtkom) bo spet topleje, toda ob prijetnih temperaturah, medtem ko bo v petek zvečer dosegla naše kraje nova vremenska motnja, ki bo vplivala na vreme večji del sobote.

Danes bo sprva še prevladovalo oblačno vreme, čez dan pa se bo postopno delno razjasnilo. Burja bo slabela. Najvišje dnevne temperature bodo povečini pod 25 stopinjami Celzija.

Osvežitev je bila občutna. Temperatura je ponekod padla za več kot 10 stopinj Celzija v primerjavi z včerajšnjimi popoldanskimi vrednostmi. Na Kraški planoti se je danes živo srebro v dopoldanskih urah povečini zadrževalo pod 20 stopinjami Celzija, včerajšnje popoldanske temperature pa so presegale 30 stopinj Celzija. Na Goriškem se je živo srebro danes zjutraj zadrževalo malo nad 20 stopinjami Celzija, včeraj popoldne povečini okrog 31 ali 32 stopinj Celzija. Razlika je nekoliko manjša v Trstu ob morju, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila najvišjo dnevno temperaturo 28,1 stopinje Celzija, danes ob 11. uri pa so namerili 22,3 stopinje Celzija. Občutek osvežitve pa močno povečuje burja, ki je dosegla hitrost malo nad 80 km/h.

Jutri in v petek bo povečini sončno in prijetno toplo brez večje vročine. Najvišje dnevne temperature bodo povečini od 26 do 28 stopinj Celzija. V petek popoldne ali zvečer se bo ponekod že povečala oblačnost in bo lahko nastala kakšna posamezna krajevna ploha ali nevihta.

V noči na soboto bo naše kraje od zahoda dosegla nova višinska dolina s hladnejšim in bolj vlažnim zrakom. V noči na soboto in v soboto večji del dneva bo povečini spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. V soboto popoldne ali proti večeru se bo vreme postopno izboljšalo.

V nedeljo bo ponekod zjutraj še nekaj oblačnosti, čez dan se bo vreme povsod izboljšalo in bo pretežno jasno.

V ponedeljek in torek bodo naši kraji pod vplivom hladne vremenske fronte, ki se bo pomikala zlasti onstran Alp ter plitvega prizemnega ciklona. Proti nam bo pronical hladnejši zrak, ki po povečeval nestanovitnost. Prevladovalo bo nestanovitno vreme s pogosto oblačnostjo in občasnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami.