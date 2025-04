Ob obcestnih prodajalcih sadja tudi inšpektorji

Na Belvederju in cesti proti Dragonji so se že pojavili značilni rdeči dežniki in z njimi prodajalci sadja, poročajo Primorske novice. Po pet evrov ponujajo grške jagode, po sedem evrov italijanske “šparglje”. Domačini so na Belvederju včeraj opazili tudi inšpektorje in redarje, prodajalci pa so po njihovem obisku nadaljevali s prodajo.

Obcestne stojnice, ki so jih lani pogosto obiskali inšpektorji različnih inšpekcijskih služb in zaradi različnih kršitev ukrepali tako proti prodajalcem kot pravni osebi, so se letos pojavile celo nekaj dni prej kot v lanski sezoni, ob pravem času, ko se je zaradi velikonočnih praznikov že gostil promet proti Istri in naprej. Lani so sadje na stojnicah ob cestah prodajali vse do zadnjih dni avgusta, medtem pa jim ukrepi inšpektorjev niso prišli do živega, pa čeprav so jim večkrat zasegli stojnice in tehtnice ter prepovedali opravljanje dejavnosti. Zaradi vztrajnega ukrepanja finančne uprave so naposled le predčasno zaključili s prodajo.

Na Belvederju, na zelenici, kjer so zadnja leta običajno postavili stojnico, je občina letos sicer postavila manjši nasip zemlje, da bi območje uredila, a jih to ni oviralo. Stojnico so včeraj postavili nekaj metrov stran, ob cesto, tam, kjer so večkrat parkirani avtomobili. Dve stojnici sta tudi na cesti med Šmarjami in Dragonjo. Ob njih pa živahen promet, predvsem vozil s tujo registracijo. Prodajajo jagode in šparglje, označeno je njihovo poreklo, jagode so grške, šparglji italijanski. Če prodajalko kupci vprašajo za račun, jim ga natisne: »da finančna uprava ne bo imela pripomb«. Račune izdaja podjetje iz Ljubljane, ki je registrirano od letošnjega marca. Direktorica je po javno objavljenih podatkih iz kraja v Bosni in Hercegovini.

»Nimam besed,« je na vprašanje novinarke Primorskih novic, kako komentira vnovično prodajo sadja na obeh straneh glavne ceste na Belvederju, razočarano odgovoril Giuliano Ritoša, predsednik sveta krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava. Na sporno obcestno prodajo sadja in uzurpacijo javnega prostora domačini opozarjajo že zadnja štiri leta.