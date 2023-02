Ob poslabšanju vremena civilna zaščita iz FJK razglasila rumeni alarm

Ob skorajšnjem vremenskem poslabšanju, ki se bo začelo ponoči, je danes civilna zaščita iz FJK razglasila rumeni alarm. V nižinskem pasu dežele opozarja pred močnim vetrom, na Tržaškem pa pred zelo močnim vetrom z močnimi sunki. Alarm bo začel veljati nocoj (sobota), ob 21. uri in bo veljal do vključno ponedeljka, ob 12. uri.

Danes (sobota) pozno zvečer bo ob morju zapihala močna burja, v vzhodnih predelih bo zmerna ali okrepljena, so zapisali. Zlasti v vzhodnih predelih dežele bodo može rahle ali zmerne padavine.

Jutri bo pihala močna burja, v Trstu in na Krasu bo lahko zelo močna s sunki, ki bodo presegali hitrost 100 km/h, opozarjajo. Drugod bo pihal zmeren do okrepljen severovzhodni veter, močan v gorskem svetu. Do jutra bodo možne krajevne padavine, ki bodo verjetnejše ob morju in v vzhodnih predelih, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine 300 do 400 metrov, so zapisali. Rahlo sneženje bo možno tudi na Kraški planoti, opozarjajo.