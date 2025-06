Ob spominu na težko preteklost pogled v prihodnost v duhu odporništva

Za Beneške Slovence je bila nedelja prazničen in zelo doživet dan, ko so se vsi skupaj spomnili težke preteklosti, obenem pa svoj pogled usmerili tudi v prihodnost s poudarkom na vrednotah odporništva in demokracije. Zato ne presenečajo številni izrazi hvaležnosti in pohvale mladim, »tistim, ki nas bodo rešili«, ki jih je bilo slišati po zaključku prireditve Kultura osvoboditve, osvoboditev kulture, ki jo je na igrišču v Gorenji Mersi priredila videmska SKGZ v sodelovanju z združenjem VZPI-ANPI iz Nadiških dolin, Inštitutom za slovensko kulturo, Zvezo slovenskih kulturnih društev in Beneškim gledališčem.

Šlo je za praznovanje ob 80. obletnici osvoboditve izpod nacifašizma, pa tudi za nekaj več: to je bila priložnost srečanja v duhu kulture in zgodovine, na dan pa je prišla tudi velika želja po druženju.

Prireditev se je začela (in se tudi zaključila) s partizanskimi pesmimi, ki jih je na odru večnamenske dvorane pel združeni zbor, ki so ga pod vodstvom Davida Tomasetiga sestavljali pevke in pevci beneških zborov Rečan_Aldo Klodič, Naše vasi, Matajur in Barskega okteta.