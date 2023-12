Koprski policisti so včeraj popoldne posredovali pri nadvozu nad železniško progo pred Kobdiljem, kjer je 18-letni voznik začetnik iz okolice Sežane, v ovinku trčil v obcestni kamniti varnostni zid železniške proge, pri čemer se je del kamnitega zidu porušil na železniške tire. Železniška proga je bila do odstranitve ovir, skoraj poldrugo uro, zaprta. Železniška infrastruktura ni bila poškodovana, vozniku pa so policisti izdali plačilni nalog.