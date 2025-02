Obalna dijaška skupnost zaskrbljena nad nasiljem v Izoli

Obalna dijaška skupnost v teh dneh z zaskrbljenostjo spremlja dogajanje med mladimi v Izoli in širše, poročajo Primorske novice. »Kakršnakoli oblika nasilja med mladimi je v nasprotju z vrednotami in cilji naše skupnosti, zato čutimo, da moramo znova opozoriti, da nasilje med mladimi ne sme postati stvar vsakdanjika,« so zapisali .

Ob tem poudarjajo, da je o temah, kot je medvrstniško nasilje, treba več govoriti tudi v srednjih šolah. »V preteklem letu smo bili v Sloveniji in po svetu priča (pre)več primerom medvrstniškega nasilja, kar nakazuje na nevarnost trenda porasta nasilja med vrstniki. Zato pozivamo šole in pristojne institucije, da problematiki nasilja namenijo več pozornosti v obliki predavanj, ozaveščanj in izobraževanj ter pogovorov, s katerimi bomo skupaj preprečili širjenje tovrstnih dejanj,« so dodali.