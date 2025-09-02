Občasne krajevne plohe in nevihte do večera

Vreme se je po dopoldanskih plohah in nevihtah s krajevnimi nalivi prehodno umirilo. Ponekod se je delno razjasnilo. Popoldne bo delno jasno do spremenljivo oblačno, občasno bodo še možne krajevne plohe in nevihte, mestoma tudi posamezni nalivi. Ozračje se je osvežilo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 25 stopinj Celzija.

V FJK so bile padavine dopoldne povečini močne do obilne, v glavnem je padlo od 30 do 50 litrov dežja na kvadratni meter, mestoma še kaj več.

Huje je bilo v slovenski Istri, kjer so nalivi povzročali težave. Zaradi močnega neurja in hitrega dvigovanja vodostaja rek Dragonja, Drnica, Badaševica in Rižana občinski štab Civilne zaščite Piran in regijski štab Civilne zaščite (CZ) Obalne regije pozivata vse prebivalce, naj ostanejo v svojih domovih in se ne izpostavljajo nevarnosti. Zaradi visokih voda za slovensko Istro velja rdeče opozorilo. Povezovalna cesta Sečovlje-Dragonja je zaradi poplave zaprta.

Jutri bo pretežno jasno z občasno zmerno oblačnostjo.