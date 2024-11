Občasno bo pihala močna burja

Proti nam bo do vključno nedelje od severovzhoda pritekal hladnejši in suh zrak. Že danes se je relativna vlaga občutno zmanjšala in je nebo povečini sinje modro. Zmanjšala se je tudi zračna onesnaženost.

Jutri in v nedeljo bo prevladovalo sončno vreme. Noči bodo razmeroma mrzle, najvišje dnevne temperature pa bodo povečini do okrog 10 stopinj Celzija ali rahlo višje. Zapihala bo zmerna do občasno močna burja. Arso je za soboto in nedeljo zaradi burje, ki bo v sunkih lahko dosegala hitrost do okrog 85 kilometrov na uro, objavil rumeno opozorilo.

V ponedeljek se bo nadaljevalo podobno vreme. Postopno bo več vlage in oblakov.

V torek kaže na povečini oblačno vreme z morebitnimi občasnimi rahlimi padavinami.