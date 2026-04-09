Občina Ankaran na ustavnem sodišču zoper Luko Koper

Iz Občine Ankaran so sporočili, da so pred nedavnim na ustavnem sodišču Republike Slovenije vložili zahtevo za ustavno presojo Uredbe o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (DPN).

Kot so zapisali v kabinetu ankaranskega župana Gregorja Strmčnika, se od lanskega leta na območju Ankaranske bonifike »močno izkazujejo škodljive posledice posegov v prostor, ki jih izvaja Luka Koper v okviru urejanja Ankaranskega obrobnega kanala«. Pri tem je Občina Ankaran že opozarjala na povzročeno škodo in Luko Koper pozvala k zaustavitvi gradbenih del, ureditvi stanja in zaščiti kmetijskih zemljišč.

»Glasna so tudi opozorila prizadetih ankaranskih kmetov, ki obdelujejo površine na območju Ankaranske bonifike, a kljub veliki medijski pozornosti rešitev ni,« so pristavili iz županovega kabineta v izjavi za medije.

Zato so se na najmlajši istrski občini odločili za radikalen korak. »V obrambo kmetijskih zemljišč slovenske Istre je Občina Ankaran 20. marca na ustavno sodišče vložila zahtevo za ustavno presojo DPN,« so sporočili.