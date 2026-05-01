Vsak peti otrok se je rodil tujim staršem

Prebivalcev je vse manj, bilo pa jih bistveno še manj, če ne bi bilo tujcev. Tako bi lahko strnili podatke o popisu prebivalstva iz leta 2024 za Furlanijo - Julijsko krajino, ki jih je včeraj predstavil Nacionalni statistični zavod Istat. FJK je leta 2024 zabeležila nov negativen rekord števila rojstev, saj so pred dvema letoma našteli 6895 novorojencev, kar je 87 manj kot leta 2023, številke pa nekako »rešujejo« tuji državljani s 1278 rojenimi otroki (približno 18 odstotkov vseh rojstev) oz. 31 več kot leto poprej. Saldo je bil vsekakor negativen, saj je leta 2024 naša dežela štela 1.193.284 prebivalcev oz. za 0,1 odstotka ali 1332 manj kot leto poprej. To gre pripisati tudi nadpovprečno visoki smrtnosti, ki je posledica relativno starega prebivalstva. Leta 2024 je v FJK umrlo 14.667 ljudi oz. 58 več kot leta 2023, kar predstavlja 0,4-odstotni porast, medtem ko se je na državni ravni smrtnost znižala za 2,7 odstotka.

Dejstvo, da je vsak deseti državljan tuje narodnosti, skoraj vsak peti rojeni otrok pa je »tuj«, nakazuje, da bo delež tuje prisotnosti v prihodnjih letih hitro naraščal. V FJK je vsekakor zastopanih 154 držav, največji delež tujih državljanov (20,5 %) pa prihaja iz Romunije, Albanije (7,7 %) in Bangladeša (6,9 %).

Pri Istatu so še zabeležili nekaj statističnih podatkov, ki še posebej izstopajo, kar trikrat pa je ospredju Dreka v Benečiji. Slednja je namreč v povprečju najmanj številčna med skupno 215 občinami v FJK, saj je leta 2024 štela le 89 prebivalcev. Do tega je prišlo tudi, ker je šlo za občino z najvišjim padcem števila prebivalcev, ki je bil kar 11,9-odstoten, saj je izgubila 12 prebivalcev in prešla pod magično mejo stotih oseb. Občina v Beneški Sloveniji pa izstopa tudi zaradi dejstva, ker je tista z najvišjo povprečno starostjo prebivalstva, ki je znašala kar 64,7 leta.

Kakšna pa je bila prisotnost tujcev v občinah na Tržaškem in Goriškem, v katerih imamo slovensko govoreče župane? Občina Števerjan je, skupaj z nekaterimi drugimi občinami, tista z najnižjim deležem tujih občanov. Slednji je znašal 1,4 %, leta 2024 pa so v Števerjanu zabeležili deset tujih državljanov, osem žensk in dva moška.