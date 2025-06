Občini Ankaran in Ancarano sta se pobratili

Praznovanje jubilejne 10. obletnice svojega delovanja je Občina Ankaran obeležila s pomembnim dogodkom. V ankaranski mestni hiši so predstavniki Občine Ankaran in občine Ancarano iz Abrucov v Italiji podpisali sporazum o pobratenju. Župana Gregor Strmčnik in Pietrangelo Panichi sta se ob slavnostnem podpisu sporazuma o pobratenju obeh občin zavezala, da bosta občini vzpostavili trdne vezi, pri čemer si bosta izmenjevali izkušnje in dobre prakse na področju kulture, družbe, športa in promocije naravnih danosti obeh krajev.

Pobudo za sklenitev sporazuma o pobratenju je občina Ancarano naslovila na Občino Ankaran leta 2023. Predlog so v Ankaranu sprejeli z naklonjenostjo. Prvo spoznavno srečanje med predstavniki obeh občin je potekalo že istega leta preko video povezave. Tedaj so sprejeli dogovor o nosilcih projekta in pripravi načrta dela, sledila je še priprava potrebne zakonske dokumentacije.

Občini si delita ime, pa tudi nekaj podobnosti o velikosti, družbenih značilnostih in pozornosti do naravnih danosti. Sodelovanje bo prineslo možnost izmenjave izkušenj, informacij ter dobrih praks in bo imelo promocijski učinek do kulturnih, športnih in družbenih vsebin, kot sta npr. generacijsko povezovanje v okviru šol in starejših občanov, ter pri promociji naravnih znamenitosti obeh krajev, so sporočili z Občine Ankaran.

Slavnostnega podpisa sporazuma o pobratenju, ki sta ga podpisala župana Gregor Strmčnik in Pietrangelo Panichi, sta se udeležila tudi predsednica ankaranske Samoupravne skupnosti Italijanov Linda Rotter Pribac in predsednik Obalne Samoupravne skupnosti Italijanov Alberto Scheriani.