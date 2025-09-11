»Občutek nemoči, a tudi upanja, želim spraviti v akcijo«

Jakob Krese je slovenski filmski ustvarjalec, odraščal je med nekdanjo Jugoslavijo in Nemčijo, pred nekaj leti se je iz Berlina preselil v Trst. V Srednji Ameriki je vrsto let sodeloval z nevladnimi organizacijami na področju človekovih pravic, aktiven pa je tudi v številnih kampanjah proti genocidu nad palestinskim ljudstvom in nezakoniti okupaciji Palestine. Pripravlja se na izplutje proti palestinski enklavi v podporo civilnim prizadevanjem za preboj humanitarne, morske in informacijske blokade v Gazi kot predstavnik gibanja Film Workers for Palestine in kampanje Global Art Mobilization, mednarodne pobude, ki poziva ustvarjalce in kulturne delavce, da se s svojo kreativnostjo zoperstavijo zatiranju palestinskega ljudstva.

Kje ste zdaj?

Trenutno v Catanii. Po dveh napadih dronov na ladje Globalne flotilje sumud v Tuniziji je v teku reorganizacija misije, tako da podrobnosti ne bi navajal, načeloma pa je plan, da jutri izplujemo iz Siracuse in se pridružimo ostalim ladjam in plovilom, ki so del GFS, sicer pa se informacije spreminjajo iz ure v uro. Tudi sam ne vem, če bom ostal na tej ladji, ker se res vse zelo hitro spreminja.

Kaj počnete v Catanii?

Vadimo, treniramo odzive v različnih situacijah. Po napadih z dronom, pa tudi objavi videoposnetkov izraelskih vojaških sil, kako trenirajo in streljajo v morje, je osrednja misel zdaj ta – kako ravnati in odreagirati, če se kaj takega zgodi. Sicer pa se je zdaj vsa pozornost javnosti osredotočila na ta dva napada z droni v Tuniziji, medtem ko so prebivalci mesta Gaza City dobili ukaz za evakuacijo. Stanje v Gazi je tisto, na kar moramo biti pozorni: All eyes on Gaza. Res je neverjetno, kaj vse si Izrael privošči. Vsakič, ko mislimo, da ne more biti slabše, se pokaže, da je lahko.

Ste na novinarski ladji, gre torej za nekoliko drugačno odpravo ...

Poleg humanitarne blokade v Gazi obstaja tudi informacijska blokada, ki jo želimo prebiti. S seboj imamo opremo, potrebno za novinarsko delo. Telefoni in naprave za povezavo s satelitskim omrežjem, ki so namenjeni našim kolegom v Gazi. Ne smemo pozabiti, da v nobeni vojni še niso ubili toliko novinarjev kot v Gazi.

Se odprave udeležujete kot filmar, novinar, oboje?

Smo v času, ko smo s pomočjo družbenih omrežij vsi po malem nekaj med novinarjem in aktivistom. (smeh) Moja motivacija ni novinarstvo, niti film, ampak nekaj narediti proti genocidu v Gazi. To je glavno. Dogajanje tudi snemam, ne vem pa, če bo iz tega kaj nastalo. Sicer pa sem del raznih gibanj, kot sta Film workers for Palestine in Global art mobilization, s katerimi skušamo spodbuditi kulturne ustvarjalce, da spregovorijo o genocidu, da se jasno postavijo proti genocidu. Še vedno je odločno premalo umetnikov, ki so se javno in jasno izpostavili proti genocidu v Gazi.