Obiščite Italijo ... v Gorjanskem

Najbrž Andy Warhol ni imel ravno tega v mislih, ko je izrekel znameniti stavek, da ni boljše promocije od slabe promocije. Dejstvo pa je, da je Italija z novo kampanjo za turistično promocijo države, ki sta jo ministrstvo za turizem in državni zavod za turizem Enit zaupala oglaševalski agenciji Armando Testa, kiksnila na številnih frontah. Nek učinek je bil kljub temu dosežen, saj je kampanja z (ne najbolj posrečenim) sloganom Open to meraviglia (Odprti za čudeže) preplavila splet in družbena omrežja, na katerih sicer izstopajo predvsem negativne recenzije in zasmehovanje: na krajevni, državni in mednarodni ravni. Na krajevni, kar je za nas zelo zanimivo, zaradi uporabe posnetka iz Gorjanskega. Na državni zaradi uporabe Botticellijeve Venere z neke vrste minikrilom v vlogi influencerke. Na mednarodni pa zaradi z umetno inteligenco narejenih prevodov. A pojdimo po vrsti.

Po kozarec vina na Gorjansko

V dve minuti in 52 sekund dolgem videoposnetku, v katerem so z besedo in s sliko opevane kulturne in naravne lepote Italije, se pri 27. sekundi opazi prizor petih mladeničev, ki nazdravljajo ob žlahtni rdeči kapljici. Da je bil slednji posnet v Sloveniji, je opazilo »trenirano oko« Tržačana Massimiliana Milica, režiserja in lastnika produkcijske hiše Terroir Films, ki je na to opozoril na družbenih omrežjih, njegove besede pa je opazila novinarka Selvaggia Lucarreli, ki je z Milicevo pomočjo zgodbo objavila na spletni strani dnevnika Il Fatto Quotidiano. Njene besede je povzela večina italijanskih medijev.

Milica smo včeraj zmotili tudi mi. »S svojim podjetjem tudi jaz pripravljam videoposnetke, pri katerih se včasih poslužujem kadrov, ki jih nudijo na raznih plačljivih platformah, sam pa nanje nalagam določene vsebine, ki jih ustvarjam. Lani poleti sem na platformi Artgrid iskal neke vsebine s Krasa, med temi pa je bil tudi prizor, ki ga je opaziti v novem videospotu italijanskega ministrstva za turizem. Ko so predstavili posnetek in sem si ga ogledal, sem torej bil gotov, da gre za vinsko klet Čotar v Gorjanskem, ki sem jo kot Tržačan večkrat obiskal. Prepoznal sem tako etiketo steklenice vina kot modra polkna v ozadju, sam pa osebno poznam dve osebi, ki se pojavljata na posnetku,« nam je povedal Milic. Pojasnil je tudi, da stane naročnina na tujo platformo Artgrid 600 ameriških dolarjev letno, da pa je ministrstvo za turizem vložilo v celotno kampanjo devet milijonov evrov. »V tem sicer ne bi videl nikakršnega problema, če bi hoteli z videoposnetkom promovirati multikulturnost, kar bi bilo tudi zelo moderno. Ne smemo pa pozabiti, da vlada Giorgie Meloni zelo rada izpostavlja izključno t. i. Made in Italy,« je dejal Milic, ki ne izključuje, da so na tovrstnih platformah črpali tudi druge kadre. »Npr. grozdi belega grozdja v videoposnetku bi lahko pripadali kmetiji Andreja Boleta pri Piščancih, saj sem ob materialu iz Gorjanskega zasledil tudi gradivo, ki je bilo posneto pri Boletu ali v osmici Pipan Klarič v Mavhinjah,« je še povedal sogovornik, ki obžaluje, da pri pripravi kampanje niso raje zaprosili za posnetke posamezne turistične zavode italijanskih dežel.

Brezplačna promocija

Včeraj smo poklicali tudi Branka Čotarja s kmetije Čotar v Gorjanskem. »Za to sploh nismo vedeli, dokler nas niso naši uvozniki za Italijo pred nekaj dnevi vprašali, če je bilo to snemano pri nas. Nato nas je poklicalo še veliko strank, tudi iz Slovenske turistične organizacije so nas vprašali, če to res drži,« nam je povedal Branko Čotar, ki se le bežno spominja, da je prizor pred kakimi petimi leti na njegovi kmetiji posnel nek Nizozemec. Res je tako, saj je avtor posnetka Hans Peter Schepp iz Amsterdama. »Čeprav za to nismo ničesar vedeli in nas ni nihče ničesar vprašal, je to za nas nedvomno pozitivno,« je sklenil Čotar, ki seveda ne obžaluje nepričakovane brezplačne promocije.