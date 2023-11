Skupščina slovenskih izvoljenih predstavnikov je danes izvolila tri stalne in tri nadomestne člane deželne posvetovalne komisije za vprašanja slovenske manjšine. Kot stalni člani komisije so bili izvoljeni Sandy Klun (za Tržaško), Michele Coren (za Videmsko) in Vlasta Jarc (za Goriško). »Tržaški« nadomestni član bo Igor Gabrovec, videmski Claudio Garbaz, goriška pa Martina Valentincic.

