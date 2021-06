Obrazec za čez mejo še ni posodobljen: pojasnilo prefekta

Predpisi so jasni: za vstop v Italijo je tudi v primeru, če smo se v Slovenijo zapeljali v mejah predpisanih 60 km od bivališča, kot od 2. junija dovoljuje odredba ministra za zdravje Roberta Speranze, obvezno izpolniti evropski spletni obrazec PLF. To velja tudi za tiste, ki se s sklicevanjem na omenjeno uredbo peljejo v nasprotni smeri.

Sodeč po informacijah, ki jih je treba vnesti, je sicer spletni obrazec PLF predviden prej za kaka daljša potovanja kot pa za hiter skok čez mejo po nakupih ali drugih podobnih opravkih.

Sum se potrdi, ko se izpolnjevanje obrazca skorajda sklene: tik pred zaključkom postopka mora posameznik izbrati eno izmed treh možnosti. Izjavi lahko, da bo ob vstopu v Italijo predložil negativen izid PCR ali hitrega testiranja, ki ni starejši od 48 ur, da bo prestal desetdnevno karanteno ali da pripada eni izmed skupin, za katere je predvideno olajšanje prehajanje meje. Možnosti, da bi odkljukali »60-kilometrsko« olajšavo, ni. Z izpolnitvijo obrazca obenem izjavimo, da se zavedamo kazenskih in upravnih sankcij, ki so predvidene v primeru lažnih izjav. Kdor mejo prehaja s sklicevanjem na Speranzovo odredbo iz 2. junija torej dejansko ne more izpolniti spletnega obrazca PLF.

Na pomanjkljivosti smo danes opozorili tržaškega prefekta Valeria Valentija, vladnega komisarja za Furlanijo - Julijsko krajino. Prosili smo ga tudi za pojasnilo, kako torej ravnati. Po posvetovanju s pristojnimi osebami nam je sporočil, da so na ministrstvu za zdravje seznanjeni s tem. »Tudi patrulje na meji so s to zadevo seznanjene, tako da bodo do odprave pomanjkljivosti pripadniki varnostnih organov kvečjemu ustno povprašali, od kod prihajate,« je pojasnil prefekt Valenti in poudaril, da si na ministrstvu za zdravje prizadevajo za čim prejšnjo odpravo te vrzeli.