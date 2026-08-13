Vročinski val se bo zaključil s hladno vremensko fronto, ki bo naše kraje predvidoma prešla v noči na torek. Za njo bo pritekal bolj svež atlantski zrak. Pred njo pa bo zlasti v nedeljo in sprva še v ponedeljek zelo vroče.

Ob prehodu vremenske fronte se bodo deloma morda že v ponedeljek, pogosteje verjetno v noči na torek pojavljale občasne padavine, deloma plohe in nevihte. Zaradi pričakovanih neviht je Arso že danes za ponedeljek od 10. ure objavil rumeno opozorilo.

V ponedeljek bodo še večji del dneva pihali južni vetrovi, ob prehodu vremenske fronte bo zapihala burja in bo začel pritekati hladnejši zrak. Noč na torek bo že bolj sveža. V torek bo sprva še oblačno in bodo možne krajevne padavine. Čez dan se bo vreme postopno izboljšalo. Najvišje dnevne temperature bodo v FJK do okrog 25 stopinj Celzija ali le rahlo višje.

Noč na sredo bo še nekoliko bolj sveža. Najnižje nočne temperature se bodo na Kraški planoti spustile rahlo pod 15 stopinj Celzija, na Goriškem do okrog 15 stopinj Celzija in ob morju le rahlo nad 20 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo v sredo ob prevladujočem sončnem vremenu na Goriškem spet poletne, toda brez hude vročine, do okrog 30 stopinj Celzija, ob morju in na Kraški planoti pa do okrog 27 - 28 stopinj Celzija.

Med četrtkom in petkom za zdaj kaže na prehod nove vremenske fronte, ob kateri naj bi se vreme prehodno poslabšalo in naj bi se še nekoliko osvežilo.

Od danes do vključno sobote bo sončno in vroče. Najvišje dnevne temperature v FJK bodo do okrog 35 stopinj Celzija, v Trstu in na Krasu povečini za stopinjo Celzija ali dve nižje.