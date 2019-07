Obsežni gozdni požari v Sibiriji ogrožajo Arktiko

Obsežni gozdni požari, ki so zajeli Sibirijo, ogrožajo Arktiko. Ogenj se je že razširil na več milijonov hektarjev, zaradi česar so številna mesta ovita v črn in škodljiv dim, ki je že dosegel tudi Arktiko. Požari bi lahko vplivali tudi na taljenje ledu, menijo okoljevarstveniki, ki opozarjajo pred dolgoročnimi vplivi na okolje. Satelitski posnetki ameriške vesoljske agencije Nasa kažejo, da se je dim že občutno razširil.

Požari so v ponedeljek zajeli že več kot 3,2 milijona hektarjev površine, večinoma v Jakutiji, Krasnojarsku in Irkutsku. Gre pa za posledice neviht v suhem vremenu in udarov strel ter visokih temperatur.

Sibirijo sicer poleti pogosto prizadenejo obsežni gozdni požari, a je njihov obseg letos izjemno velik.