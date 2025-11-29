Po odpovedi druge serije zmaga Laniška in tretje mesto Prevca

Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek (141 točk) je zmagovalec tekme za svetovni pokal v finski Ruki. Lanišek je do druge zaporedne zmage v sezoni prišel z najdaljšim skokom v prvi seriji in po odpovedi finalne. S 4,6 točke zaostanka je bil drugi Japonec Ren Nikaido (136,4), slovenski uspeh pa je s tretjim mestom dopolnil Domen Prevc (128,0).

Skakalcem je že v kvalifikacijah in v prvi seriji nagajal veter, v začetku finalne pa je začelo tudi snežiti. Prav pred nastopom Timija Zajca je bilo nekaj minut premor, zatem se je slovenskemu tekmovalcu skok ponesrečil, a so kmalu nato finale razveljavili in odločali so izidi prvega skoka.

Zajc (110,1) je tako osvojil 23. mesto, do točk je na 26. prišel tudi Rok Oblak (104,5). Lovro Kos je edini od Slovencev, ki je bil neuspešen že v kvalifikacijah, potem ko je s ponesrečenim skokom, dolgim vsega 67 metrov, končal pri repu uvrščenih.

Lanišek, ki je zmagal že na prejšnji tekmi v švedskem Falunu, je z jubilejno deseto posamično zmago v svetovnem pokalu še povečal vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala.