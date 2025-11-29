S ponedeljkom več vlage in oblakov ter občasne padavine

Od ponedeljka bodo proti nam začeli dotekati atlantski in sredozemski tokovi, ki bodo prinašali vlažen in nekoliko toplejši zrak. V prihodnjem tednu bo prevladovalo bolj vlažno in oblačno vreme, občasno se bodo pojavljale povečini manjše padavine, vmes bodo možna delna prehodna izboljšanja.

Sobotni večer in nedelja bosta pod vplivom anticiklona stanovitna in povečini sončna. Jutri čez dan pa bo oblačnost postopno že začela naraščati.

V ponedeljek bodo zapihali jugozahodni vetrovi. Med ponedeljkom in torkom bo na vreme pri nas vplivala oslabljena vremenska fronta in bo nastala manjša višinska vrzel v zračnem tlaku. V ponedeljek in torek kaže povečini na oblačno in bolj vlažno vreme, občasno bodo možne rahle krajevne padavine. Verjetnejše bodo, kot kaže, v noči na torek in v torek. Noči bodo toplejše, najvišje dnevne temperature bodo do okrog 12 stopinj Celzija.

V sredo bo v nižinah povečini oblačno in vlažno z občasnim krajevnim rosenjem, vmes bodo možna obdobja s spremenljivim vremenom.

V četrtek se bo, kot kaže, našim krajem približala nova vremenska fronta in bodo padavine predvidoma nekoliko pogostejše in močnejše.