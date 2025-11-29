Na kongresu SKGZ nagradili organizacije in zaslužne posameznike

Svoj pozdrav na današnjem kongresu SKGZ, ki danes poteka v Boljuncu, so prinesli državna sekretarka pri italijanskem notranjem ministrstvu Lorna Ferro (v videoposnetku), dolinski župan Aleksander Coretti, senatorka Tatjana Rojc, deželni svetnik Marko Pisani, generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc, predsednik Zveze koroških partizanov Nikolaj Oraže, predsednik SSO Walter Bandelj, predsednik Italijanske unije Maurizio Tremul in predsednik tržaškega Vsedržavnega združenja partizanov Italije-Anpi Fabio Vallon.

V uvodnem delu so izročili priznanja in odličja organizacijam in zaslužnim posameznikom. Med organizacijami so priznanja prejeli Slovenski raziskovalni inštitut, Zavod za slovensko izobraževanje iz Špetra, AŠZ Jadran in AKD Šilec, med posamezniki pa Pia Cah, Karlo Devetak, Sonja Klanjšček, Ilde Košuta, Ksenija Majovski in Živka Persi, medtem ko sta visoki odličji za življenjsko delo prejela Dorica Kresevič in Vojko Slavec, posebno zahvalo pa je prejela sodelavka Majda Vrabec. Delegati so tudi soglasno sprejeli spremembe statuta, v nadaljevanju pa je na vrsti razprava.