Gorski reševalci iz Maniaga so včeraj popoldne posredovali na gori Castello na Pordenonskem, kjer je pohodnica obtičala na težko dostopnem skalnatem območju. Med spustom je zaradi slabe vidljivosti zašla s poti.

Na pomoč je priletel reševalni helikopter, ki jo je zaradi nizke oblačnosti dalj časa iskal. Naposled so jo reševalci dosegli in jo z vitlom rešili. Helikopter je nato posredoval na drugem prizorišču gorske nesreče, zato so jo reševalci pospremili peš v dolino.