Obvoznico mimo Hrpelj in Kozine slavnostno predali namenu

Dva meseca po tem, ko so po njej spustili promet, so včeraj v Hrpeljah tudi svečano odprli novo obvoznico. Županji Občine Hrpelje - Kozina Saši Likavec Svetelšek se je po dveh desetletjih čakanja nanjo v govoru pošteno zatresel glas. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek pa je poudarila, da vlada s takimi projekti dokazuje, da ji ni mar le za Ljubljano. Na obvoznici manjkajo še table, ki naj bi nanjo končno preusmerile tranzitni promet.

»Obvoznica je več kot številke in tehnični podatki. Pomeni varnejši vsakdan za pešce in šolarje, čistejši zrak, mirnejše ulice in boljšo regijsko prometno pretočnost,« je poudarila županja Likavec Svetelšek. 1,8 kilometra dolgo cesto, ki promet z glavne ceste Kozina-Starod mimo Hrpelj in Kozine vodi na staro cesto od Kozine proti Divači, je v dobrih dveh letih za 9,2 milijona evrov zgradilo hrpeljsko gradbeno podjetje Godina.

Obvoznica se začne z novim krožiščem pred Petrolovo črpalko v Hrpeljah, nadaljuje po visokem nasipu proti severu in dveh nadvozih (nad cesto proti Rodiku in železnico) ter konča na krožišču pod avtocestno bazo na stari cesti med Kozino in Divačo. Traso obvoznice so določili že leta 1998, do leta 2021 pa so bili njeni načrti le mrtve skice na papirju.

Danijel Cek/Primorske novice