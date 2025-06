Od Bertokov do Sežane več vlomov v cerkve

V preteklih dneh so v Sloveniji beležili več vlomov oziroma poskusov vlomov v cerkve. Neznani storilec ali storilci so si med 6. in 7. junijem privoščili tisti v Bertokih in Svetem Antonu, med 8. in 9. junijem pa še cerkve v Hrpeljah, Divači in Sežani. Predmetov večje vrednosti sicer niso ukradli, so danes sporočili s Policijske uprave Koper. Posamezni cerkveni prostori pa so bili razmetani in poškodovani.

Čeprav storilci niso veliko ukradli, so z vlomi povzročili premoženjsko škodo, zato pozivajo vse, ki bi imeli katerokoli informacijo o navedenih kaznivih dejanjih, naj čim prej obvestijo policijo na 113 ali anonimno na 080 1200.

Prosijo tudi, da naj bodo ljudje pozorni na dogajanje v okolici cerkva in na morebitno zadrževanje sumljivih oseb.