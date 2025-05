Od danes niz nočnih zapor na avtocesti med Brezovico in Vrhniko

Do četrtka bo na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko niz nočnih zapor zaradi del v okviru gradnje novega avtocestnega priključka Dragomer. Prva zapora bo že nocoj.

Razlog za nočne zapore med Brezovico in Vrhniko je demontaža varovalne konstrukcije z novega nadvoza avtocestnega priključka Dragomer, so sporočili z Darsa. Gradnja novega priključka naj bi bila po načrtih dokončana konec junija, del projekta pa je tudi povezovalna cesta do Vnanjih Goric.

Nocoj, v noči na soboto, bo zapora med 22. uro in 4.30, v času zapore pa bo obvoz urejen prek delovišča novega priključka. V noči na nedeljo bo zapora med 21. uro in 5.30, obvoz bo prav tako urejen prek delovišča priključka.

V noči na ponedeljek bo ob obvozu prek delovišča zapora med 21. uro in 4.30, v noči na torek pa bo zapora med 22. in 4. uro, obvoz pa bo takrat potekal po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Vrhnika in Brezovica. Tako bo tudi v noči na sredo in na četrtek med 22. in 4. uro.