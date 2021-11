Od ponedeljka tretji odmerek cepiva tudi za starostno skupino 40-59 let

S ponedeljkom bo v Furlaniji - Julijski krajini možno naročanje na tretji odmerek cepiva proti covidu-19 za osebe, starejše od 40 let. »V jutranjih urah so bila navodila za zdravstvena podjetja že zastavljena« in »vse bo pripravljeno v predvidenih rokih,« je dejal deželni podpredsednik Riccardo Riccardi. »Problem je sedaj ta, da se na cepljenje s poživitvenim odmerkom prijavlja bolj malo ljudi,« je še dodal. Vse je tudi spodbudil k ozaveščanju o pomembnosti cepljenja, še posebno v času, ko so bolnišnice pod pritiskom.