Od ponedeljka zapora dela Vanganelske ceste

﻿Mestna občina Koper ureja črpališče za odvajanje meteornih voda v Šalari, s katerim bo zagotovila večjo poplavno varnost območja. Zaradi izvedbe elektroinštalacijskih del za napajanje črpališča bo od ponedeljka, 18. avgusta, popolna zapora dela Vanganelske ulice, so sporočili z Mestne občine Koper.

Zapora bo potekala v sklopih, in sicer najprej med objekti na Vanganelski 13 in tistimi na Vanganelski 15. Stanovalci bodo o poteku zapor podrobneje obveščeni, sicer pa bodo imeli ves čas dostop do svojih domov. Prav tako bodo zapore označene z ustrezno prometno signalizacijo.

Izvajalec del, javno podjetje Marjetica Koper, bo z deli zaključil predvidoma do 7. septembra.

Dela, ki bodo zajela izkop kanala za polaganje energetskega kabla za potrebe napajanja črpališča za odvajanje meteornih voda, bodo potekala vse od zajetja ob Badaševici do transformatorske postaje.