Od severovzhoda je začel pritekati mrzel celinski zrak

Od severovzhoda je danes po pričakovanjih začel pritekati mrzel celinski zrak. Zapihala je šibka burja, ozračje se je že nekoliko ohladilo. Ob 15.00 so meteorološke postaje deželne opazovalnice Osmer v Trstu namerile 7,1 stopinje Celzija, v Zgoniku 5,1 stopinje Celzija, na Goriškem okrog 7 stopinj Celzija. Piha šibka burja, ki v sunkih trenutno dosega hitrost 62 km/h in že nekoliko povečuje občutek mraza. Spremenila se je tipologija zraka. Proti nam pritekajo vse hladnejši in bolj suhi tokovi. Stopnja relativne vlage se je že znižala in je bila ob 15.00 okrog 60-odstotna, v prihodnjih dneh pa bo zrak razen v nedeljo še bolj suh.

Jutri bo pretežno jasno z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Pihala bo šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 6 stopinj Celzija, najnižje nočne pa se bodo razen ob morju povečini spustile za nekaj stopinj Celzija pod ničlo.

V nedeljo bo spremenljivo, prevladovalo bo suho vreme, ponekod občasno ni ravno izključena kakšna snežinka. Mrzlo bo in vetrovno. Burja se bo okrepila in bo povečini močna. Najnižje nočne temperature bodo razen ob morju povsod za več stopinj Celzija pod ničlo, najvišje dnevne pa bodo do okrog 5 stopinj Celzija. Občutek mraza bo povečevala burja.

V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo podobno vreme. Burja bo v torek slabela.