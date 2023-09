Od sredine prihodnjega tedna vse večja vremenska nestanovitnost

Anticiklon nam bo do vključno ponedeljka zagotovil sončno in za ta čas prijetno toplo vreme, od torka pa bo začel popuščati pred pronicanji atlantskega zraka. Predvidoma v noči na sredo bo naše kraje dosegla plitva višinska dolina z bolj vlažnim in nekoliko hladnejšim atlantskim zrakom. Za njo bodo naši kraji v drugi polovici prihodnjega tedna nekaj dni pod vsaj obrobnim vplivom atlantskega zraka, od petka pa bo na vreme pri nas vplivala solidnejša atlantska vremenska fronta.

Do vključno ponedeljka bo pretežno jasno in za ta čas toplo, od torka bo postopno že nekaj več nestanovitnosti. V torek bodo, kot kaže, nastajale posamezne krajevne plohe ali nevihte. V sredo bo prav tako prevladovalo nestanovitno vreme.

V četrtek bo spremenljivo z morebitnimi občasnimi posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami.

Od petka se bo vreme poslabšalo in bo, kot kaže, več dni prevladovala oblačnost s padavinami, deloma plohami in nevihtami. Ob koncu prihodnjega tedna se bo tudi precej ohladilo.