Od torka novo poslabšanje, toda v sredozemskem slogu

Nad zahodnim Sredozemljem se danes že poglablja nova obsežno ciklonsko območje, ki se bo jutri približalo našim krajem in več dni vplivalo na vreme pri nas. Spremljali ga bodo južni vetrovi in padavine. Glavnino poslabšanja pričakujemo v sredo.

Danes bo še prevladovalo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 15 stopinj Celzija.

Jutri bo po še razmeroma mrzlem jutro postopno že več oblačnosti in se bodo čez dan ponekod že pojavljale manjše krajevne padavine, ki bodo verjetnejše v gorah. Zapihali bodo južni vetrovi. Postopno bo topleje.

V sredo bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo zmerne do močne padavine, vmes bodo lahko tudi plohe in nevihte. Pihal bo jugovzhodni veter. Spet bo za ta čas toplo. Najvišje dnevne temperature se bodo ponekod lahko približale 20 stopinjam Celzija.

V četrtek in petek kaže na bolj oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami.