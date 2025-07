Odbornica Amirante je že posredovala pri RFI za večjezičnost v Čedadu

Da bi se na čedajsko železniško postajo morala vrniti trojezična tabla z imenom kraja v italijanščini, furlanščini in slovenščini, je prepričan tudi deželni svetnik Moreno Lirutti z liste Fedriga predsednik. Nekdanji župan Tavagnacca je ob tem sporočil, da je Cristina Almirante, ki je v deželni vladi pristojna za infrastrukturo, pri družbi RFI že posredovala za to, da bi se večjezična tabla vrnila na svoje mesto.

»Odkar je bila uresničena ustavna zaščita jezikovnih manjšin, so furlanske občine lahko imena svojih krajev v različnih jezikih zabeležila na smerokazih in v javnih krajih. Multikulturna realnost krajev, kot je Čedad, se je lahko spet izrazila tudi kot ‘Cividât’ in ‘Čedad’, hvala tabli, ki so jo v sklopu projekta Vlak jezikov namestili leta 2015,« je sporočil član večine v deželnem svetu FJK. Lirutti meni, da večjezičnost v naši deželi predstavlja kulturno vitalnost, sprejemanje, pluralizem, evropsko integracijo in spoštovanje manjšin.