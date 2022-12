»Odgovorne je treba primerno sankcionirati«

Katarska afera je pretresla politično in splošno javnost. Delo preiskovalcev bo trajalo dolgo, padlo bo mnogo glav, njene posledice pa se že poznajo v načetem zaupanju Evropejcev v institucije unije. Takoj po izbruhu afere je slovenski evroposlanec Matjaž Nemec (SD) skupaj s strankarskim kolegom Milanom Brglezom komentiral, da ga je korupcijski škandal šokiral. Teden kasneje pa je poslanec iz Bilj še bolj odločen, da je treba zadevi priti do dna.

Kakšno je zdaj vzdušje v Evropskem parlamentu?

Velika večina poslank in poslancev je bila v šoku, saj smo v zadnjih letih v parlamentu namenili veliko pozornosti boju proti korupciji, večji preglednosti, odprtosti. Verjamem pa, da je v to koruptivno prakso vpletenih le nekaj »gnilih jabolk«, kar ne odraža kulturo v Bruslju.

Šok pa se je ta teden spremenil v odločno zavezo, da se zadevi pride do dna ter odgovorne ustrezno sankcionira.

Vpleteni prihajajo v glavnem iz skupine S&D, kateri pripadate tudi vi. Grški mediji poročajo, da naj bi bi preiskovalci proučevali delo še 60 poslancev ...

Ob vseh teh informacijah je težko sklepati, kakšne razsežnosti ima afera. Celotna zgodba pa pa mora biti do potankosti raziskana in sankcionirana v skladu z zakonom. Menim, da tisti, ki je vpleten v takšno početje, ne pripada nobeni politični opciji. Zame je to le oseba, ki je izkoristila politično funkcijo, še več, izkoristila zaupanje ljudi za nezakonita in sprevržena dejanja.

