Odhod s Slovenijo v srcu

»Slovenija se mi je močno vtisnila v srce«, pravi ob odhodu iz Ljubljane (ta se bo zgodil jutri) italijanski veleposlanik Paolo Trichilo. V intervjuju za Primorski dnevnik opisuje svoje odkrivanje Slovenije in srečanja s slovenskimi pisatelji, odnose med državama in sodelovanje z italijansko manjšino v Sloveniji in slovensko v Italiji. Glede zgodovine, ki še bremeni odnose med državama, pa soglaša z mislijo, ki jo je v pogovoru za naš dnevnik ob prihodu v Rim izpostavil slovenski veleposlanik Tomaž Kunstelj, da je zgodovina v pravih dozah zdravilo, v velikih dozah pa deluje kot strup.

Trichilo, ki se vrača v službo na italijansko zunanje ministrstvo, pohvalno ocenjuje sodelovanje med Italijani v Istri in Slovenci v Italiji in podpira skupno kandidaturo Gorice in Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. V teh štirih letih, ki jih je preživel v Ljubljani, je diplomat tudi zelo dobro sodeloval z Italijansko-slovenskim forumom ter s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem. Skratka, slovo z bogatim obračunom dela.