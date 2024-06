Odločali bomo o usodi občin in EU

Vse volivke in volivci v Furlaniji - Julijski krajini so poklicani, da konec tedna uveljavijo svojo državljansko pravico in se udeležijo volitev v Evropski parlament. V 114 občinah pa bodo lahko hkrati oddali še svoj glas za obnovo občinskih svetov in izvolitev novih županov.

Volišča bodo odprta v soboto, 8. junija, od 15. do 23. ure in v nedeljo, 9. junija, od 7. do 23. ure. Štetje glasov za evropske volitve se bo pričelo takoj po zaprtju volišč, medtem ko bodo skrinjice z glasovi za občinske volitve odprli šele v ponedeljek ob 14. uri.

Kot običajno morajo volivci s sabo imeti osebni dokument in volilno izkaznico. Novo je mogoče prevzeti v občinskih volilnih uradih, ki bodo odprti ves čas trajanja volitev.

Evropske volitve

Volivci iz FJK glasujejo znotraj italijanskega severovzhodnega volilnega okrožja, v katerem bo izvoljenih 15 poslank oziroma poslancev. V isto okrožje spadajo še dežele Veneto, Trentinsko - Gornje Poadižje in Emilija - Romanja.

Glasujemo tako, da na glasovnici rjave barve prekrižamo enega od 12 strankarskih simbolov. Če želimo oddati tudi preferenčni glas, moramo zraven prekrižanega simbola pripisati ime in priimek (ali le priimek) enega oziroma do treh kandidatov iz iste liste. V primeru pripisa več priimkov, morajo ti pripadati kandidatom različnih spolov.

Občinske volitve

Občinske volitve potekajo na podoben način. Na glasovnicah bo natisnjeno ime županskega kandidata ali kandidatke, zraven pa bodo nanizane stranke, ki ga ali jo podpirajo. Glasujemo lahko tako, da prekrižamo ime kandidata za župana, simbol liste, s katero je ta povezan, ali oddamo preferenčni glas za do dva kandidata za svetniško mesto.

V primeru oddaje glasu za listo ali svetniškega kandidata gre glas avtomatično tudi županskemu kandidatu. Če podpremo dva svetnika (tudi v tem primeru zapišemo ime in priimek oziroma le priimek), morata ta biti različnih spolov.

V Sloveniji tudi referendumi

Tisti, ki imajo volilno pravico tudi v Sloveniji, se lahko na volišče na Generalni konzulat RS v Trstu odpravijo v nedeljo med 9. in 17. uro. Za volitve v Evropski parlament lahko glasujejo le tisti, ki niso ali ne bodo glasovali tudi v Italiji. Dvojno glasovanje je namreč strogo prepovedano in tudi sankcionirano.

Isti dan bo na generalnem konzulatu mogoče sodelovati na treh posvetovalnih referendumih, in sicer o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o preferenčnem glasu na državnozborskih volitvah, o rabi konoplje v medicinske name.

Štetje glasov volitev v EP bo v nedeljo, glasovi za župane pa bodo počakali do ponedeljka