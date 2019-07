Odobrili bilanco za leto 2017

Delničarji družbe KB1909 so na sinočnji redni skupščini odobrili vmesno bilanco likvidacijskega postopka in konsolidirano bilanco za leto 2017, imenovali so novi nadzorni svet, prerano pa je, da bi zunanji opazovalec lahko ocenil, ali bo družba KB1909 v bližnji prihodnosti ponovno prišla na zeleno vejo. Likvidacijski upravitelj družbe Boris Peric je optimist, nekateri delničarji pa so izrazili določeno mero zaskrbljenosti. »Cilj je nadaljevanje poslovanja družbe. Z bilanco 2019 želimo sklicati skupščino, na kateri bodo delničarji odločali o prekinitvi postopka likvidacije,« je sinoči napovedal Boris Peric.

