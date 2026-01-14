Odšla Valeria Fedeli, prva ministrica, ki je obiskala seminar za slovenske šolnike v Italiji

Umrla je nekdanja italijanska ministrica Valeria Fedeli, ki je bila v levosredinski vladi Paola Gentilonija v obdobju med koncem leta 2016 in letom 2018 odgovorna za šolstvo. Julija letos bi dopolnila 77 let. Slovencem v Italiji je ostala še posebno v spominu, ker je septembra 2017 kot prva v tej vlogi obiskala jesenski seminar za slovenske šolnike v Italiji v Kulturnem domu v Trstu. Njen obisk je kot ne ravno vsakdanji dogodek požel veliko zanimanja med italijanskimi novinarji in v širši javnosti nasploh.

Tedanja ministrica je tedaj poudarila, da so lahko slovenske šole v Italiji zgled za celoten italijanski šolski sistem, smo med drugim poročali na straneh Primorskega dnevnika. Opisala jih je kot primer dobre prakse, ker promovirajo različnost in vključevanje v družbo. Opozorila je, da jih obiskuje vedno več otrok iz narodnostno mešanih ali italijanskih družin, kar je zanjo znak radovednosti ter kulturne in miselne odprtosti.

Valeria Fedeli je sicer bila dejavna v sindikalnih vrstah. Pred imenovanjem v vlado je bila tudi podpredsednica italijanskega senata. Leta 2018 je bila med ustanoviteljicami ženskega gibanja Se non ora quando.