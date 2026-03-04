Življenje v poslovno in turistično zelo živahnih Združenih arabskih emiratih (ZAE) se je prejšnjo soboto močno spremenilo. Zgodaj popoldne je bila namreč ta država ob Perzijskem zalivu tarča iranskih povračilnih napadov, ki so sledili začetku obsežne vojaške operacije ZDA in Izraela proti režimu v Teheranu. Raketiranja in poleti dronov, ki so se nadaljevali cel konec tedna in dejansko še trajajo, domačih vojaških sil niso presenetili, saj so emiratske zračne sile večino izstrelkov uspešno prestrelile. Presenečeni pa so bili prebivalci ZAE, ki kljub kopičenju ameriških vojaških sil v celotni regiji niso pričakovali, da bodo okusili posledice regionalne vojne.

»Sploh nismo bili pripravljeni«

»Sploh nismo bili pripravljeni na to. Nobenega obvestila nismo prejeli, naenkrat smo sredi noči slišali neverjetno močne poke,« nam je včeraj povedala Openka Elena Prelec, ki se je v Dubaj z družino preselila pred tremi meseci. Podobno nam je razložila Mia Kraus. »V soboto okoli polnoči in pol sem se se po telefonu pogovarjala s kolegom Pakistancem. Debatirala sva o spopadih med Afganistanom in Pakistanom in naenkrat sem slišala silovit pok, sledil pa je opozorilni alarm na telefonu. Ni mi bilo jasno, kaj se dogaja,« nam je zaupala Openka, ki v Dubaju živi in dela že devet let. Dodala je, da je bila po prvem šoku hvaležna, da se ji ni nič zgodilo.

Obe sta od sobote pretežno doma - Mia Kraus zaradi odločitve delodajalca, da bo delo v podjetju nekaj dni potekalo na daljavo, za Eleno Prelec pa je to redni način dela. Doma je ostal tudi njen najmlajši sin, saj pouk v šolah trenutno poteka prek spleta. Skupno imata še to, da spremljata uradne novice vlade in dosledno upoštevata varnostne protokole.

Počutita se varno

»V primeru opozoril ali glasnih pokov moramo ostati ali pa se moramo zateči v zaprte prostore, daleč od oken, saj so trenutno največja grožnja ostanki sestreljenih dronov ali raket, ki bi lahko padli z neba,« nam je razložila Mia Kraus, ki živi v 15. nadstropju. Zaradi občutka varnosti je zato v zadnjih dneh nekajkrat odšla v nižja nadstropja in tam počakala. Ob tem jo pomirja misel, da so tarče iranskih napadov ameriške vojaške baze, ne pa civilisti.

Tudi Elena Prelec je previdna, a močno zaupa državnim organom. »Tu je stanje pripravljenosti 1000 %, saj vemo, da lahko prestrežejo napade,« nam je razložila. Obe naši sogovornici se zavedata, da napadov ne gre podcenjevati, vendar cenita pristojne, ki preprečujejo paniko in ljudem pomagajo s konkretnimi napotki in v tonu, ki ljudem sporoča, da imajo zadeve pod nadzorom. Obe se zato počutita varni.