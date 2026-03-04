»V Trstu ni velikih podjetij, ki bi lahko podpirala ekipo v A-ligi«

Prejšnji teden je v tržaški košarki močno zavrelo. Na dan je namreč prišlo, da naj bi se predsednik kluba Pallacanestro Trieste Paul Matiasic resno zanimal za prenos licence za igranje v A-ligi in pravice do sodelovanja v prihodnji Fibini ligi prvakov iz Trsta v Rim. V italijanski prestolnici namreč trenutno nimajo svoje ekipe na najvišji ravni, novonastali rimski klub pa naj bi bil med kandidati za vstop v projekt NBA Europe.

Za mnenje o celotnem dogajanju v zvezi s tržaškim A-ligašem smo vprašali Jadranovega podpredsednika in športnega vodjo Borisa Viteza, ki je bil obenem član Stefanela med letoma 1984 in 1987. »Zelo čudno se mi zdi, da tak trg, kot je Trst, ki ima skoraj 5000 abonentov, ki ima uspešno ekipo, ki je glede na košarkarsko tradicijo primerljiv Bologni in Trevisu in ki nima resne konkurence s strani nogometa, ne uspe najti glavnega pokrovitelja, ki bi pokril večji del letnega proračuna. Po drugi strani pa to težavo zelo dobro poznam, saj tudi pri Jadranu nikakor nam ne uspe najti podjetja, ki bi nas konkretno podprlo, pa čeprav smo potrkali na vrata kakih sto podjetij,« je uvodoma dejal Vitez.

»Očitno je težava tudi znotraj kluba. Predlani je bil v igri za glavnega pokrovitelja ladijski velikan MSC, nato pa se ni od tega nič izcimilo. Mogoče v klubu ni prave osebe, ki bi se ukvarjala z iskanjem glavnega pokrovitelja, ali pa vodstvo ne zna tržiti imidža kluba, pa čeprav je ta komunikacijsko med boljšimi v Italiji,« poudarja Vitez, ki ob tem dodaja: »V Trstu ni velikega podjetja, ki bi bilo pripravljeno z veliko vsoto denarja, kakršna je potrebna za igranje v A-ligi na visoki ravni, podpreti kluba. Majhni pokrovitelji pa lahko le delno krijejo stroške. Govorimo o zelo visokih vsotah denarja. Illy in Generali sta v preteklosti že priskočila na pomoč klubu, nista pa več pripravljena spet vskočiti v igro. To mi je pred kratkim osebno potrdil tudi Riccardo Illy. Normalno je, da kdor nekaj vloži, hoče imeti od tega dobiček, sploh če gre za zunanjega vlagatelja. Tako najbrž razmišlja tudi Matiasic v tem trenutku.«