Prvo letalo s Slovenci z Bližnjega vzhoda poletelo iz Omana

Letalo, ki bo iz Omana v domovino prepeljalo prvo skupino slovenskih državljanov, ki so zaradi vojne obtičali na Bližnjem vzhodu, je danes dopoldne poletelo z letališča v Maskatu. Tako je razvidno s podatkov o letih na spletnem sledilniku Flight Radar. Vest je potrdil tudi slovenski vladni urad za komuniciranje (Ukom). »Evakuacija preostalih državljanov poteka po načrtih in ob upoštevanju nenehnega spreminjanja varnostne situacije v regiji,« so sporočili. Ob tem so poudarili, da je varnost evakuiranih na prvem mestu.

»Vlada in vse pristojne službe si prizadevajo, da jih čim prej varno pripeljejo v domovino,« so še navedli. Slovenski državljani, ki so jih z avtobusi pripeljali iz Dubaja v Oman, so na polet proti domovini čakali že včeraj. A letalo, s katerim naj bi se vrnili, v torek zvečer še ni imelo dovoljenja za pristanek v Maskatu. Nato ga je vendarle dobilo in v zgodnjih jutranjih urah poletelo proti Omanu, kjer je okoli 7. ure po srednjeevropskem času tudi pristalo. Šlo naj bi za jordansko letalo, ki sprejme nekaj več kot 140 potnikov. Letalo jordanske družbe Jordan Aviation, ki med drugim nudi čarterske polete, je v Oman priletelo iz Amana. Kdaj naj bi prispelo v Slovenijo, ni še znano.

Vlada je za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov rezervirala 1,5 milijona evrov.