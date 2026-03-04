Nogometašica Neža Feri bi prepotovala cel svet

Iz priloge Šport plus

Mlada Neža Feri se je že preizkusila v mnogih športih: od odbojke do plesa, od plavanja do košarke. Nazadnje je svojo strast našla v nogometu. Začela je pri repenskem Krasu, trenutno pa trenira pri Football Academy San Giusto. Obiskuje tehniški zavod Žige Zoisa v Trstu in želi postati arhitektka.

Datum rojstva: 7. 6. 2008.

Kraj, v katerem živiš: Trebče.

Sedanje društvo in matično društvo: Sedanje je Football Academy San Giusto, matično pa Kras Repen.

Vzdevek v ekipi ali kako te imenujejo prijatelji: Neži.

Kateri je bil tvoj prvi šport? Moj prvi šport je bila odbojka, ukvarjala pa sem se tudi s plesom, plavanjem in košarko.

Na kateri športni dosežek si najbolj ponosna? Ponosna sem na to, da sem pri 12 letih imela priložnost, da bi tekmovala za slovensko reprezentanco. Čeprav se zaradi nekaterih okoliščin na koncu ni izšlo, mi je ta izkušnja dala veliko motivacije za prihodnost.

Koliko ur tedensko posvečaš treningom? Od štiri do šest ur.

Ali treniraš tudi samostojno? Včasih, če mi uspe.

Si članica oz. si dejavna pri kakem kulturnem društvu, pevskem zboru itd.? Učim se solopetja pri Glasbeni matici in opravljam civilno službo pri ZSKD.

Tvoj vzornik ali vzornica v športu je: Nogometašica Samantha Kerr.

Si bolj jutranji ali večerni tip? Večerni tip.

Kateri je tvoj glavni obrok? Kosilo.

Kaj pa najljubša jed? Suši.

Katero pesem si nazadnje poslušala? All My Life (R3hab).

Brez katere aplikacije na telefonu si ne predstavljaš dneva? Brez Instagrama ali Tik Toka.

Kateri šolski predmet ti gre najbolje? Angleščina.

Kaj bi spremenila v šoli, če bi bila ravnateljica? Namenila bi večjo pozornost aktualnim temam na svetovni ravni.

Kaj bi rada postala, ko končaš šolo? Arhitektka.

Raje gledaš filme ali serije? Serije.

Kam bi šla na potovanje, če bi lahko šla kamorkoli? Rada bi prepotovala cel svet.

S kom pa bi šla? S fantom in z družino.

Kaj te najbolj nasmeji? Prijatelji.

Katera je tvoja najljubša žival? Pes.

Najljubši kraj za druženje s prijatelji? Bar.

Katero lastnost najbolj ceniš pri ljudeh? Empatičnost in da so ti vedno pripravljeni priskočiti na pomoč.

Kaj bi naredila, če bi imela prost dan? Šla bi na izlet.

Brez katere stvari ne greš nikamor? Brez telefona.

Katero knjigo ali film bi priporočila prijatelju ali prijateljici? Interstellar.

Katero supermoč bi imela? Nevidnost ali teleportacijo.

Najljubša barva? Zelena in modra.

Kaj bi vzela s sabo na samotni otok? Telefon.

Kaj te najbolj motivira? Sanje in želja po uspehu.

Kaj te najhitreje spravi v dobro voljo? Glasba in druženje.

Kako bi sebe opisala v treh besedah? Empatična, zabavna in občutljiva.

Najljubši praznik in letni čas? Božič in poletje.

Če bi lahko na kavo povabila eno zgodovinsko osebnost, kdo bi to bil/-a? Princesa Diana.

Katere časopise listaš/bereš? Med časopisi Primorski dnevnik, med revijami pa Cosmopolitan.

Katera družbena omrežja uporabljaš? Instagram in Tik Tok.

Bi zdržala en teden brez pametnega telefona in interneta? Bi rade volje poskusila.

Koliko je pomembno okoljsko ozaveščanje? Zelo pomembno.

Kako podpiraš okolje v vsakdanjem življenju? Doma ločujemo odpadke in varčno ravnamo z vodo in elektriko.