Odslej za dozidavo obstoječih stavb le višinske omejitve

V vaških jedrih občine Repentabor – se pravi v Repnu, na Colu in Fernetičih – je odslej mogoče spreminjati in dozidati obstoječe zgradbe. Če na vodoravni osi ni več ovir, edine omejitve veljajo le za višino, saj dozidave ne bodo smele presegati višine bližnjih hiš in poslopij.

Tako so z glasovi Napredne liste, ki lahko računa na največje število svetnikov, sklenili na zadnjem zasedanju občinskega sveta. S sklepom so odobrili izvrševanje 39 bis člena deželnega gradbenega zakona za Furlanijo - Julijsko krajino. Nova olajšava sicer ne velja za nove objekte, je poudarila županja Tanja Kosmina. Z njo pa so prišli naproti različnim domačinom, ki so hoteli spremeniti oziroma prilagoditi svoje hiše, je povzela,

Omejitev jih je ovirala več let. Veljala pa je izključno za vaška središča (tako imenovane cone A) in ni omejevala ostalih območij.