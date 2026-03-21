Oklicali stavko za dostojanstvo poklica

Dostojanstvo. V imenu te besede je italijanski novinarski sindikat Fnsi za petek, 27. marca, in prihodnji 16. april oklical vsedržavno stavko novinark in novinarjev s ciljem, da se novinarskemu poklicu prizna dostojanstvo ter da se mu predvsem zagotovi prav tako dostojanstveno prihodnost.

V sporočilu Fnsi poudarja, da je kolektivna pogodba za novinarje zapadla že pred desetimi leti, v tem času pa je inflacija novinarskim plačam odvzela 20 odstotkov kupne moči. Novinarji so edina poklicna kategorija, ki čaka toliko časa na obnovo pogodbe, ne gre pa samo za ekonomsko vprašanje, temveč tudi za vprašanje ugleda in neodvisnosti medijev, meni sindikat, za katerega založniki želijo razgraditi tisto pogodbo, ki jo je predsednik republike Sergio Mattarella označil za »prvo jamstvo svobode italijanskih novinarjev«. Fnsi opozarja, da založniki od različnih vlad prejemajo milijonske zneske, vendar malo vlagajo v podjetja in krepitev poklicnega novinarstva. V nasprotju s tem »pošiljajo v predčasen pokoj 62-letne zaposlene, plačujejo spodbude za druge vrste odhodov, praznijo uredništva in se poslužujejo slabo plačanih sodelavcev«, piše v sporočilu.

Fnsi očita tudi založnikom, da »zavračajo temeljna pravila o uporabi umetne inteligence, ker se očitno pripravljajo na zamenjavo novinarjev, ki opravljajo resnično osnovno dejavnost v medijih. Delajo se, da ne poznajo zakona, ki jim nalaga, da novinarje plačujejo za vsebine, ki jih podjetja posredujejo velikim podjetjem, ki nudijo vsebine in storitve na spletu. Želeli bi, da bi bili v prihodnje novinarji plačani še manj kot danes in da bi imeli prosto pot do izkoriščanja samostojnega dela, toliko da so na omizju za pravično plačilo vpričo vlade oblikovali predlog, ki ponuja še manj od tistega iz leta 2016, ki ga je Državni svet zavrnil«. Zato, piše v sporočilu, prihaja do nove stavke. »To delamo za nas. Za naše dostojanstvo. Za našo prihodnost. To delamo za vas ter za našo in vašo državljansko svobodo,« zaključuje Fnsi.