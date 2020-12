Okrožij niso spremenili

Komisiji za ustavna vprašanja v senatu in poslanski zbornici sta danes popoldne odobrili načrt novih volilnih okrožij, kot ga je izdelala vlada. Za volitve v poslansko zbornico so tako ohranili enomandatno okrožje, ki zaobjema območje nekdanjih pokrajin Trst in Gorica. Terske in Nadiške doline ostajajo v videmskem okrožju, Kanalska dolina je priključena pordenonskemu okrožju.

Je pa v sklepu, ki ga je izglasovala senatna komisija, zapisano priporočilo, naj vlada prouči, ali bi se z drugačnimi rešitvami povečale možnosti za izvolitev predstavnikov slovenske manjšine, kot določa 26. člen zaščitnega zakona. Sklep senata je v sporočilu za javnost pozdravila slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc. V dokumentu komisije poslanske zbornice pa tega priporočila ni.

»Raztegnitev goriško-tržaškega okrožja proti severu bi imela neugodne posledice za manjšino, saj bi se v takem okrožju delež slovenskega prebivalstva zmanjšal in posledično tudi možnosti za izvolitev pripadnika slovenske manjšine,« je ob tem povedala poslanka Gibanja petih zvezd Sabrina De Carlo, ki je ob Ettoreju Rosatu (Italia viva) edina predstavnica Furlanije - Julijske krajine v komisiji za ustavna vprašanja.