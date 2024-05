Marina Julia z več novostmi

V Marini Julii pričakujejo novo poletno sezono s kopico novostmi. Tržiška občina se je med zimo odločila za vrsto obnovitvenih del, tako da je pri koncu prenova stopnišča, ki vodi na plažo. Do konca tedna bodo prenovljeno stopnišče tlakovali s ploščicami, zatem bodo uredili dostopne poti, ki vodijo na plažo. Ob plaži bodo postavili nova cvetlična korita, ki jih bodo posadili s cvetjem. Ravnokar je v teku prenova območja z igrali za otroke, ki bo primerno tudi za gibalno ovirane osebe.

Na plažo so pripeljali nov pesek, potem ko so že v prejšnjih tednih predali namenu prvi del novega pomola, ki je trenutno dolg 50 metrov. Gradbena dela se bodo predvidoma zaključila oktobra, ko bo pomol dolg kar 116 metrov. Županja Anna Cisint poudarja, da bodo posebno pozornost namenili tudi promociji Marine Julie, ki jo je med lanskim poletjem med vikendi obiskovalo tudi po 15.000 ljudi. Nova kopalna sezona se bo uradno začela 19. maja in bo trajala do 15. septembra.