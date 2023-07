Oranžno opozorilo zaradi neviht, od nedelje pa spet zaradi vročine

Arso je zaradi neviht za danes in jutri objavil oranžno opozorilo. »Lokalno so možni močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Toča lahko poškoduje posevke. Ob hudourniških vodotokih so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo požare,« so zapisali. V petek bo prehodni dan brez vremenskega opozorila, medtem ko so za soboto in nedeljo že objavili rumeno (za soboto) oziroma oranžno opozorilo (za nedeljo) zaradi visokih temperatur. »Visoke temperature bodo vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije,« so zapisali v opozorilu za nedeljo.

Civilna zaščita iz FJK je medtem za danes in jutri objavila rumeno opozorilo zaradi neviht.