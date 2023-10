Orkanski jugo na Višarjah povzroča v dolini hude težave

Na Trbiškem gasilci in prostovoljci civilne zaščite ter osebje družbe Anas že več ur odpravljajo posledice močnega jugovzhodnega vetra, ki povzroča hude težave. Na Trbižu je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje iz FJK Arpa do 15. ure namerila najmočnejši sunek 68 km/h, pri Belopeških jezerih 70 km/h, na Višarjah pa orkanski veter kar 146 km/h. Na Višarjah so najmočnejši sunki jugovzhodnega vetra vsaj pet ur presegali hitrost 120 km/h. Ponekod v Kanalski dolini močan veter odkriva strehe in podira drevesa, poroča civilna zaščita. Odkrilo je med drugim streho tovarne Weissenfels pri Beli peči in več hiš. Veje in drevesa pa so morali odstranjevati tudi na cesti, ki od Bele peči pelje v Rabelj in na kolesarski stezi Alpe Adria. Odkrilo je med drugim hotel, težave pa nastajajo tudi na nekdanji šolski stavbi pri Beli peči.