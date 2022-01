Osebnost Primorske 2021: zmagovalec je koprski stolni župnik Primož Krečič

Osebnost Primorske za leto 2021 je koprski stolni župnik Primož Krečič. Zmagovalca naziva Osebnost Primorske so razglasili nocoj na sklepni prireditvi, ki je potekala v obliki posebne oddaje iz studia Radia Koper. O njem so odločali bralci in poslušalci sodelujočih medijev – Primorskega dnevnika in Primorskih novic, Radia in Televizije Koper ter Radia Trst A.

Primož Krečič, koprski župnik, je z ekipo zanesenjakov uresničil sanje o umestitvi novih orgel v koprski stolnici, na osrednjem mestnem trgu. Verjel je, da je uspeh mogoč, čeprav je bila naloga logistično in finančno gigantska. Pot do novih koprskih orgel je bila dejansko dolga in za to, da so prispeli do cilja, so moči združili številni ljudje dobre volje. Prav Krečič je kot izjemna in karizmatična osebnost s svojo vizijo, povezovalnostjo, vztrajnostjo in s svojo neutrudno ekipo uresničil sanje vseh, ki so si želeli in prizadevali za pridobitev edinstvenega instrumenta, orgel, nekoč nameščenih v züriški dvorani Tonhalle, danes veličastno zvenečih v stolni cerkvi v Kopru.