Osumljena sta kraje šestih koles v Umagu

Kriminalisti v Umagu so kazensko ovadili 19- in 20-letnega Slovenca, ki sta osumljena kraje koles. V treh primerih naj bi skupno ukradla šest koles, ki so bila vredna več tisoč kun (več sto evrov), je objavila policijska uprava hrvaške Istre.

V začetku julija naj bi v avtokampu Mareda pri Novigradu ukradla tri kolesa v vrednosti več tisoč kun nemškima turistoma.

Na parkirišču pri javnem lokalu v Maredi sta nato ukradla več tisoč kun vredno kolo hrvaški državljanki, v noči na torek pa naj bi z dvorišča apartmaja v Maredi ukradla še dve kolesi slovenskemu državljanu, prav tako v vrednosti več tisoč kun.