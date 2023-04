Osumljenec priznal umor brezdomca

Osumljenec Bruno Macchi, ki so ga včeraj videmski policisti pridržali, je priznal umor brezdomca Luce Tisija, je danes sporočil videmski državni tožilec Massimo Lia na tiskovni konferenci. Izsledili so ga po ogledu posnetkov nadzornih kamer, ki so ga po umoru ujele v objektiv, ko je odpeljal s kolesom. Povod umora pa za zdaj ostaja še neznan. Preiskovalci so tudi našli nož, s katerim ga je ubil.

Truplo so našli minulo soboto v pasaži stanovanjske stavbe v središču mesta. Šlo je za 59-letnega brezdomca iz kraja San Vito al Tagliamento, ki je v pasaži med stanovanjskima stavbama v Drevoredu Volontari in Ulico San Daniele pogosto prenočeval že kaki dve leti. Na truplu so policisti opazili očitne znake fizičnega napada, umrl je nasilne smrti, so ugotovili policisti.