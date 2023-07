Osvežitev bo le delna in prehodna, nato bo vročina vse hujša

Medtem ko je vročinski val v polnem teku in danes v FJK beležimo temperature podobne včerajšnjim, bo v četrtek na vreme pri nas prehodno in obrobno vplivala vremenska fronta, ki se bo pomikala po srednjeevropskih državah proti vzhodu. Proti nam bo za krajši čas pronical nekoliko bolj svež zrak, ki bo destabiliziral ozračje in se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Osvežitev pa bo le delna in kratkotrajna, saj bo že v petek več sonca in bomo povsod beležili temperature nad 30 stopinjami Celzija.

Živo srebro se tudi danes ponekod, zlasti na Goriškem, dviguje rahlo nad 34 stopinj Celzija, na Kraški planoti do okrog 32 stopinj Celzija in v Trstu, kjer pa je relativna vlaga več kot 70-odstotna do okrog 28 stopinj Celzija.

Vreme bo tudi jutri podobno, pretežno jasno in poletno vroče.

V četrtek bo ob rahlem pronicanju hladnejšega severnega zraka nekaj več nestanovitnosti in bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Najpogostejše bodo v goratem svetu, manj pogoste pa proti morju, kjer je možno, da ponekod ne bo padla niti kaplja dežja. Mestoma bo lahko nastala tudi kakšna močnejša nevihta. Po prehodu vremenske fronte bo v popoldanskih urah ali proti večeru zapihala šibka burja.

V petek bo spet pretežno jasno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo zlahka presegale 30 stopinj Celzija, v soboto in nedeljo pa se bodo zlasti na Goriškem približevale 35 stopinjam Celzija.

V prvi polovici prihodnjega tedna se bo vročina, kot kaže, še dodatno stopnjevala in se bo toplotna obremenitev še povečala. Do delne osvežitve bi lahko po zdajšnjih izračunih prišlo v drugi polovici prihodnjega tedna.